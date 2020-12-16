Зеленский начнет прямой диалог с ФОПами: речь пойдет о налогах и кассовых аппаратах

Президент Владимир Зеленский создает координационный совет для выработки законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента.

Как пояснил Ермак в результате диалога должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения по налоговой нагрузке, администрированию сбору налогов и детали использования регистраторов расчетных операций.

"Для президента очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался. Чтобы людям было удобнее работать легально, а налоговики создавали для людей комфортные условия и больше внимания уделяли уклонению от уплаты налогов крупными предприятиями", – объяснил Ермак.

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Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Напомним, в Киеве уже пару дней продолжаются протесты представителей малого бизнеса. ФОПы требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также за отмену введения кассовых аппаратов. Доходило до прямых столкновений ФОПов и полиции.

Кроме того, предприниматели требовали принять законопроекты № 3853-1 и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Они установили палатки в центре Киева и ждут подмогу.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане

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