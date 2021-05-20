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Google заплатил Украине миллион гривен штрафа

20 мая, 13:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Интернет-гиганта наказали по решению Антимонопольного комитета. Дело касалось аккаунта украинского ФОПа

Google заплатил штраф в Украине

Google заплатил штраф в Украине / Фото: НБУ, GEORGES GOBET/AFP via Getty Images

Дочерняя компания Google в Украине заплатила 1 млн гривен штрафа за то, что не предоставила информацию по запросу властей. Штраф наложили в рамках расследования блокирования учетной записи украинского ФОПа в приложении "Google Мой бизнес".

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Об этом сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

Размер штрафа обуславливался еще и отягчающими обстоятельствами – Google не предоставлял комитету информацию более года.

"Это сделало невозможным полное и всестороннее рассмотрение комитетом заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", – отметили в АМКУ.

Google в итоге все же предоставил необходимые данные, но к тому моменту дело против компании уже было возбуждено. В АМКУ ранее уточняли, что этот факт также учли при наложении штрафа.

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Напомним, ранее в Украине дали старт введению НДС для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинцам. Инициативу уже прозвали налогом на Google. 20% НДС предполагается брать со всего контента, за который украинцы сегодня платят деньги:

  • подписка на сервисы (видео, музыка, кино и т. д.);
  • платные приложения в Google Play или App Store;
  • платные функции приложений (дополнительные стикеры, звонки на стационарные телефоны, "улучшения" в играх и т. д.).

Этот налог не ударит по интернет-гигантам, но сделает их услуги более дорогими для украинцев.

Также сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило Google в нечестной конкуренции.

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