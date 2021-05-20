Google заплатив Україні мільйон гривень штрафу

Google заплатив штраф в Україні / Фото: НБУ, GEORGES GOBET/AFP via Getty Images

Дочірня компанія Google в Україні заплатила 1 млн гривень штрафу за те, що не надала інформацію за запитом влади. Штраф наклали в рамках розслідування блокування облікового запису українського ФОПа в додатку "Google Мій бізнес".

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Про це повідомив Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Розмір штрафу обумовлювався ще й обтяжуючими обставинами – Google не надавав комітету інформацію більше року.

"Це унеможливило повний і всебічний розгляд комітетом заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", – відзначили в АМКУ.

Google в результаті все ж надав необхідні дані, але до того моменту справа проти компанії вже була порушена. В АМКУ раніше уточнювали, що цей факт також врахували при накладенні штрафу.

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Нагадаємо, раніше в Україні дали старт введенню ПДВ для іноземних компаній, що надають електронні послуги українцям. Ініціативу вже прозвали податком на Google. 20% ПДВ передбачається брати з усього контенту, за який українці сьогодні платять гроші:

підписка на сервіси (відео, музика, кіно і тощо);

платні програми в Google Play або App Store;

платні функції додатків (додаткові стікери, дзвінки на стаціонарні телефони, "поліпшення" в іграх і тощо

Цей податок не вдарить по інтернет-гігантам, але зробить їх послуги більш дорогими для українців.

Також повідомлялося, що Міністерство юстиції США звинуватило Google в нечесній конкуренції.