Бизнес в Украине получил доступные кредиты на 10 млрд гривен

Стало известно, какие банки выдали больше всего займов под 5-7-9%

Украинские банки выдали бизнесу 10,35 млрд гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – это 4 343 займа. Только за последнюю неделю было одобрено 216 кредитов на 469 млн гривен.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Читайте также: В Украине разрешили выдавать бизнесу кредиты под госгарантии

Лидерами по количеству выданных кредитов для бизнеса остаются государственные банки:

ПриватБанк (1 106 кредитов на 789 млн гривен); Укргазбанк (761 кредит на 1,03 млрд гривен); Ощадбанк (653 кредита на 856 млн гривен).

Реклама В тренде Еда и топливо подешевели, а услуги дорожают: как изменились цены в Украине

Напомним, действие программы доступных кредитов "5-7-9" будет продолжено на 2021 год в том виде, в котором она работает сейчас. Эта программа используется для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн гривен.

Также ранее замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив рассказала, с какими сложностями сталкиваются украинские предприниматели, которые хотят воспользоваться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама