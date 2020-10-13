Бизнес в Украине получил доступные кредиты на 10 млрд гривен

Украинские банки выдали бизнесу 10,35 млрд гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – это 4 343 займа. Только за последнюю неделю было одобрено 216 кредитов на 469 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.
Читайте также: В Украине разрешили выдавать бизнесу кредиты под госгарантии
Лидерами по количеству выданных кредитов для бизнеса остаются государственные банки:
- ПриватБанк (1 106 кредитов на 789 млн гривен);
- Укргазбанк (761 кредит на 1,03 млрд гривен);
- Ощадбанк (653 кредита на 856 млн гривен).
Напомним, действие программы доступных кредитов "5-7-9" будет продолжено на 2021 год в том виде, в котором она работает сейчас. Эта программа используется для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн гривен.
Также ранее замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив рассказала, с какими сложностями сталкиваются украинские предприниматели, которые хотят воспользоваться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк