В Украине разрешили выдавать бизнесу кредиты под госгарантии

С сегодняшнего дня, 24 сентября, в Украине вступил в силу закон, который разрешает предоставлять государственные гарантии по кредитам для микро-, малых и средних частных предприятий. В документе указано, что он вступает в силу на следующий день после опубликования, а обнародован он был 23 сентября.

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Новый закон предусматривает госгарантии на портфельной основе на сумму до 5 млрд гривен "в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования – резидентов Украины перед банками-кредиторами". Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

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Чтобы закон заработал полноценно, Кабмин должен определить:

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порядок отбора банков-кредиторов;

условия предоставления госгарантий на портфельной основе;

размер и вид обеспечения.

Напомним, программу кредитов для предпринимателей под госгранатии еще весной инициировал Кабмин. Позже соответствующий законопроект приняла Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский.

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Также ранее замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив рассказала, с какими сложностями сталкиваются украинские предприниматели, которые хотят воспользоваться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

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