Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Кабмин продлит программу кредитов "5-7-9" на 2021 год: Есть объективные причины

24 сентября, 20:17

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По словам премьера Шмыгаля, программа долго набирала обороты

Действие программы доступных кредитов "5-7-9" для поддержки малого бизнеса в Украине будет продолжено и на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

Реклама

Об этом премьер Денис Шмыгаль рассказал на встрече с членами Американской торговой палатой, которая объединяет крупнейших инвесторов и международные компании.

"Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продлить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получили кредиты, и иметь их на два-три месяца – бессмысленно. Соответственно, мы уже заложили деньги в проект госбюджета по этому направлению на 2021 год. Бизнес сможет взять кредиты, как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования", – отметил глава правительства.

В тренде
Доллар в Украине подорожал до нового годового максимума

Напомним, получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн. Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кредиты Кабинет министров Денис Шмыгаль Доступные кредиты 5-7-9%

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году
Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 годуЭкономика
Звонок Макрона Путину и визит Лукашенко в РФ обвалили рубль
Звонок Макрона Путину и визит Лукашенко в РФ обвалили рубльРоссия
Доллар и евро в Украине вернулись к росту: курс НБУ
Доллар и евро в Украине вернулись к росту: курс НБУФинансы
Украинский бизнес ждет подорожания доллара и роста доходов
Украинский бизнес ждет подорожания доллара и роста доходовБизнес
Закон про систему гарантування вкладів відповідає конституційним цінностям і принципам, – експерти з конституційного права
Закон про систему гарантування вкладів відповідає конституційним цінностям і принципам, – експерти з конституційного праваФинансы
"Как в супермаркете": украинцам хотят продавать газ на почте и в отделениях банковФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять