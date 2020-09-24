Кабмин продлит программу кредитов "5-7-9" на 2021 год: Есть объективные причины

Действие программы доступных кредитов "5-7-9" для поддержки малого бизнеса в Украине будет продолжено и на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль рассказал на встрече с членами Американской торговой палатой, которая объединяет крупнейших инвесторов и международные компании.

"Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продлить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получили кредиты, и иметь их на два-три месяца – бессмысленно. Соответственно, мы уже заложили деньги в проект госбюджета по этому направлению на 2021 год. Бизнес сможет взять кредиты, как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования", – отметил глава правительства.

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Напомним, получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн. Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн.

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