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8000 гривен за локдаун. Когда откроется прием заявок в приложении "Дія"?

14 апреля, 13:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вложиться в озвученные ранее сроки Кабинету министров не удалось. Денис Шмыгаль объявил новую дату

Малые предприниматели и их наемные сотрудники из красных зон смогут отправлять заявки на получение карантинных 8000 гривен с 19 апреля. Ранее планировалось, что регистрация откроется с 12 апреля, но этого не произошло. Заявки будут принимать через приложение "Дія".

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 14 апреля.

"С 19 апреля ФОПы и наемные работники из красных карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8000 гривен помощи от государства. Механизм подачи заявок остается простым и удобным – через портал или приложение "Дія", – сказал Шмыгаль.

По его словам, на эту программу поддержки планируют потратить около 3 млрд гривен из госбюжета.

Чтобы подать заявку на 8000 грн, понадобится:

  • авторизоваться в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП;
  • в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" ("Дія" автоматически проверит информацию о получателе);
  • вести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).
Видео: Сегодня

Напомним, ранее Кабмин определил категории ФОП, которые смогут подать заявки на получение 8000 гривен. Речь идет в основном о предприятиях розничной торговли, сфере услуг и развлечений.

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Источник: Сегодня

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