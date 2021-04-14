8000 гривень за локдаун. Коли відкриється прийом заявок в додатку "Дія"?

Вкластися в озвучені раніше терміни Кабінету міністрів не вдалося. Денис Шмигаль оголосив нову дату

Малі підприємці та їхні наймані співробітники з "червоних зон" зможуть відправляти заявки на отримання карантинних 8000 гривень з 19 квітня. Раніше планувалося, що реєстрація відкриється з 12 квітня, але цього не сталося. Заявки прийматимуть через додаток "Дія".

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 14 квітня.

"З 19 квітня ФОПи та наймані працівники з "червоних" карантинних зон зможуть відправляти заявки на отримання 8000 гривень допомоги від держави. Механізм подачі заявок залишається простим і зручним – через портал або додаток "Дія", – сказав Шмигаль.

За його словами, на цю програму підтримки планують витратити близько 3 млрд гривень з гдержбюжету.

Щоб подати заявку на 8000 грн, знадобиться:

авторизуватися в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП;

в розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу" ( "Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача);

вести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).

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Нагадаємо, раніше Кабмін визначив категорії ФОП, які зможуть подати заявки на отримання 8000 гривень. Йдеться в основному про підприємства роздрібної торгівлі, сфери послуг і розваг.

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