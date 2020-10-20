Запорожский автозавод собрался продавать автобусы в Европу

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), который возобновил сборку автомобилей Renault, запустил сертификацию автобуса А10 на соответствие экологическому стандарту "Евро-6". Модель А10 – это городской автобус. Новая "европейская" модификация будет запущена в производство в ближайшее время. Это связано с необходимостью предприятия выходить на внешние рынки. ЗАЗ планирует усилить свое присутствие на экспортных рынках, в том числе в Европейском Союзе.

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Об этом сообщила пресс-служба ЗАЗа.

При этом также ведется сертификация городского автобуса А08 на соответствие стандарту "Евро-5".

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"В ноябре еще одна новинка – автобус А09 "пригородный" с силовым агрегатом и трансмиссией Mercedes-Benz – будет доступен для внутреннего рынка и на экспорт", – добавили в ЗАЗе.

Запорожский автомобилестроительный завод – крупнейший производитель автомобилей в Украине, имеет полный цикл производства легковых автомобилей, который включает штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. Датой основания предприятия считается 1863 год.

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При этом производство легковых автомобилей в Запорожье было приостановлено с 2018 года. Однако ранее на Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторов LS Mtron.

А о том, где в Украине обнаружили лучшего водителя автобуса и почему выбрали именно его, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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