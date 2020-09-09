В Украину могут хлынуть дешевые дизельные авто из Европы – эксперты

В Украину могут вновь завезти партии дешевых европейский автомобилей, как это уже происходило несколько лет назад после "дизельгейта". Речь идет об абсолютно новых машинах, от которых страны ЕС отказались по экологическим соображениям. Такое мнение выразили аналитики AUTO-Consulting.

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"После "дизельгейта" в ЕС перестали доверять данным, которые автомобильные производители сами вписывают в технические характеристики. Это касается и вредных выбросов, и среднего потребления топлива. Именно поэтому несколько лет назад были введены новые тесты WLTP. <...> К такому нововведению были готовы не все автопроизводители. Поэтому некоторые из них получили возможность доработать конструкции двигателей и систем очистки вредных выбросов, чтобы привести их в соответствие с критериями WLTP. Или исключить из своего модельного ряда те модели, которые усовершенствовать нельзя. По этой причине мы наблюдаем, как один за одним, производители отказываются от дальнейшего производства вполне успешной модификации с мощными дизельными моторами, хотя конвейерная жизнь самой модели еще не закончилась", – объяснили автоэксперты.

1 сентября переходный период закончился, и исполнительную власть ЕС наделили полномочиями проверять авто на соответствие нормам вредных выбросов. Причем делать это можно во всех 27 странах Евросоюза.

"Если что-то не так, то Еврокомиссия получила право издавать приказы на отзыв "грязных" авто с рынка страны-члена ЕС. А также – на наложение штрафов на автопроизводителей в размере 30 тысяч евро. И это сумма – за каждое "грязное" транспортное средство. То есть, штрафы огромные, по сути равнозначные цене автомобиля. Но и это не все. Покупатели таких авто вправе рассчитывать на компенсации от автомобильных производителей. Что станет для последних еще одной серьезной статьей расходов. И чтобы не угодить под штрафы, перед 1 сентября некоторые компании предпочли просто свернуть выпуск модификаций, у которых были пограничные показатели вредных выбросов", - отмечают аналитики.

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По их прогнозам, "грязные" автомобили с ДВС, которые отзовут или запретят к эксплуатации на территории ЕС, могут попасть в Украину.

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"Не исключено, что сработает такая же схема, что и с "дизельгейтными" автомобилями. В Украине нормы вредных выбросов, по сравнению со странами ЕС, можно назвать щадящими. Так что у нас с импортом таких автомобилей не будет никаких проблем", – считают эксперты.

Впрочем, не исключено, что из-за огромных убытков автопроизводителей на фоне коронакризиса резкого снижения цен на такие автомобили может и не случиться, добавляют аналитики.

А пока в нашу страну не везут дешевые новые машины, украинцы экономят на покупке б/у автомбилей. По данным ассоциации "Укравтопром", 41% импортируемых в Украину авто – это секонд-хенд.

Напомним, ранее эксперты также назвали самые популярные марки б/у авто в Украине.

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