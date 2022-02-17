За рулем электрокара: как пополнился "зеленый" автопарк украинцев

Украинцы готовы пересаживаться на более экологичный вид транспорта, но уровень инфраструктуры для электрокаров оставляет желать лучшего

Украинцы все чаще пересаживаются на электрокары: сколько было завезено машин в 2021 году / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2021 году в Украину было ввезено10 тысяч электрокаров, что на 37% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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Отмечается, что доля электромобилей среди общего импорта авто в Украину все равно остается на уровне 1%.

При этом первенство среди самых популярных моделей электрокаров принадлежит:

NISSAN LEAF ;

TESLA MODEL 3;

CHEVROLET BOLT EV .

Всего же в прошлом году в Украину ввезли миллион авто – на 58% больше, чем в 2020 году.

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Что изменится для водителей в 2022 году

Для украинских водителей в 2022 году появится целый ряд нововведений. К примеру, нарушителей ПДД будут штрафовать за то, что сели за руль без прав. Сумма штрафа составить 425 гривен.

Но это не все: если нарушитель ехал в автомобиле вообще без водительского удостоверения – штраф вырастет до 3 400 грн.

Кроме того, на вторичном рынке в 2022 году вырастут цены на транспорт. Эксперты прогнозируют, что подорожание составит примерно 15-20%.

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Также украинские водители в 2022 году будут получать водительское удостоверение по европейским стандартам. Так, чтобы стать обладателем заветной "корочки", нужно будет пройти 63 часа теоретических занятий вместо 100. Но и на подготовку будут выделять меньше часов.

Ранее мы рассказывали об американской команде, которая на электромобиле Porsche Taycan попала в Книгу рекордов Гиннеса, покорив вершину в 4,842.967 метра.