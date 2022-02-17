За кермом електрокара: як поповнився "зелений" автопарк українців

Українці готові пересідати на більш екологічний вид транспорту, але рівень інфраструктури для електрокарів залишає бажати кращого

Українці все частіше пересідають на електрокари: скільки було завезено машин у 2021 році / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2021 року в Україні було ввезено 10 тисяч електрокарів що на 37% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот".

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Зазначається, що частка електромобілів серед загального імпорту авто в Україну однак залишається на рівні 1%.

При цьому першість серед найпопулярніших моделей електрокарів належить:

NISSAN LEAF;

TESLA MODEL 3;

CHEVROLET BOLT EV .

Усього ж минулого року в Україну ввезли мільйон авто – на 58% більше, ніж 2020 року.

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Що зміниться для водіїв у 2022 році

Для українських водіїв у 2022 році з'явиться ціла низка нововведень. Наприклад, порушників ПДР штрафуватимуть за те, що сіли за кермо без посвідчення. Сума штрафу становитиме 425 гривень.

Але це не все: якщо порушник їхав в автомобілі взагалі без посвідчення водія – штраф зросте до 3 400 грн.

Крім того, на вторинному ринку у 2022 році зростуть ціни на транспорт. Експерти прогнозують, що подорожчання становитиме приблизно 15-20%.

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Також українські водії у 2022 році отримуватимуть посвідчення водія за європейськими стандартами. Так, щоб стати володарем заповітної картки, потрібно буде пройти 63 години теоретичних занять замість 100. Але й на підготовку виділятимуть менше годин.

Раніше ми розповідали про американську команду, яка на електромобілі Porsche Taycan потрапила до Книги рекордів Гіннеса, підкоривши вершину 4,842.967 м.