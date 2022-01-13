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Выше неба на "Порше": электрокар установил новый мировой рекорд

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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13 января, 12:10
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Электромобиль был марки Porsche Taycan Cross Turismo
Команда поднялась на высоту почти 5 км
Команда поднялась на высоту почти 5 км / Фото: newsroom, Коллаж: Сегодня

Электромобилю Porsche Taycan во главе команды из США удалось преодолеть вершину в 4,842.967 метра. Эксперты из Книги рекордов Гиннеса зафиксировали достижения.

Об этом сообщают на официальном сайте Porsche.

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Чтобы добраться на высшую точку и преодолеть расстояние 2250 километров (из которых 5 км — сугубо по вертикали), команде понадобилось чуть больше суток. Останавливались они только для того, чтобы немного размять ноги.

Начинали путешествие с самой низкой точки США (бассейн Бедуотер в Долине Смерти), находящейся на высоте 86 метров ниже уровня моря. Однако команде удалось достичь глубины и в 540,8 метров ниже уровня моря.

Завершили путешествие на вершине Пайкс-Пик в Колорадо. Она находится на высоте 4302 метра. Чтобы добраться до места назначения, пришлось проехать шесть штатов и подняться на высоту 4,842.967 метров, где кислорода на 40% меньше, чем внизу.

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Porsche Taycan Cross Turismo показал себя отлично. Команде весь путь было тепло и удобно, ведь автомобиль электрический, и он не так зависит от кислорода, поэтому без проблем добрался до вершины за 33 часа 48 минут.

Субсидирование для владельцев электрокаров

В Украине планируют внедрить субсидирование процентной ставки лизинга электромобилей. Заработает программа в конце первого – начале второго квартала 2022 года.

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Ростислав Шурма, заместитель главы офиса президента Украины, уточнил, что программу запустят не со всеми автомобилями, а только с электрокарами. Такая практика поможет в стимулировании "зеленой" трансформации в стране.

Пока эта программа призвана, в первую очередь, помочь именно украинцам, а не собственному производству, которого в Украине пока нет. Однако через два года субсидирование может быть распространено на производителей, локализовавших в Украине производство. Для этого процесса требуется именно столько времени.

"Эта программа будет действовать в универсальном виде два года, а дальше будет распространяться на производителей, которые локализовали производство. Посылаем такой сигнал рынку: если хотите удержать свой продукт конкурентоспособным не только сейчас, но и через два года – занимайтесь локализацией", — отметил Шурма.

Ранее мы сообщали, что в сервисных центрах МВД для украинцев упростили правила регистрации автомобилей. Теперь в любом городе Украины можно поставить автомобиль на учет и получить номера к нему.

Также мы писали, что для украинцев в 2022 году предусмотрены новшества. Среди них новые штрафы, подорожание автомобилей и обязательный техосмотр.

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