Баллы вместо штрафов? Украинских водителей будут наказывать по-новому

Подобную инициативу пытались внедрить еще в 2015 году, но она так и не заработала

12 баллов — лишение водительского удостоверения / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине хотят внедрить штрафные баллы для водителей. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В соответствии с Законом №6502, набрав 12 таких баллов, водитель потеряет свои права.

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Напомним, инициативу пытались внедрить в жизнь еще в 2015 году, но она так полноценно и не заработала. Сейчас нардепы хотят улучшить ее и дополнить.

За что будут начисляться баллы?

Инициаторами законопроекта являются депутаты от "Слуги народа". Они предлагают, чтобы водитель, нарушающий ПДД, не только платил штраф деньгами, но и получал штрафные баллы:

1 балл — непристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла;

2 балла — грязные номера, превышение скорости на 20 км/ч и больше, проезд на красный;

3 балла — значительные нарушения правил дорожного движения, остановка на полосе для общественного транспорта;

5 баллов — превышение скорости на 50 км/ч, создание аварийной ситуации.

Если через год водитель насобирал 12 и более таких баллов, то специальный уполномоченный Нацполиции признает его водительское удостоверение недействительным. А чтобы вернуть права, нужно заново сдать теоретический и практический экзамен.

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Для водителей, получивших права менее года назад, удостоверения будут блокировать, когда те наберут 8 баллов.

Срок действия штрафных баллов

Каждые 365 дней накопленные баллы аннулируются.

Водитель может обжаловать в суде приостановку действия прав, но при рассмотрении дела ездить ему все равно запрещено. Если же нарушитель не сдержал это правило и сел за руль, то заплатит штраф в размере 3400 грн.

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Изменения для водителей

С 28 декабря 2021 года водителям, которые учились ездить на "автомате", запрещается управлять "механикой".

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 сентября 2021 года №1007, были введены изменения в порядок выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

В удостоверении появилась графа 12, в которой есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

При наличии такой информации в свидетельстве водители смогут управлять автомобилем только с АКП, а при ее отсутствии – с любой. Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверение водителя были изданы ранее.

Раньше мы писали, за что украинцы будут платить более 300 тысяч гривен штрафов, а также рассказывали, сколько в 2022 году будут вычислять из заработной платы.