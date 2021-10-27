Для украинцев изменили правила регистрации авто

В сервисных центрах МВД для украинцев упростили правила регистрации автомобилей. Теперь в любом городе Украины можно поставить авто на учет и получить номера к нему.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре Facebook.
Чтобы зарегистрировать авто по упрощенной процедуре, нужно записаться в электронную очередь и посетить сервисный центр МВД.
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"Принцип экстерриториальности был введен именно для расширения границ вашей воли и комфорта. И главное – не переживайте за соответствие номерных знаков месту вашей регистрации, теперь можно ездить с номерными знаками в любой области", – заявили в МВД.
Регистрация авто в Украине
В прошлом месяце свои первые регистрационные номера получили 145 новых и 748 подержанных автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с прошлогодним показателем, сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза.
Самыми популярными электрокарами среди украинцев были:
- NISSAN Leaf – 28 регистраций.
- HYUNDAI Ioniq – 12.
- NISSAN Sylphy –11.
- здесь сразу два автомобиля: JAC iEVS4 и PORSCHE Taycan – у них по 10 регистраций.
- и снова две модели: BMW i3 и MERCEDES-BENZ EQC – у них по 9 регистраций.
Раньше мы писали, что Верховная Рада снизила налоги на растаможку "евроблях", но пользоваться этой возможностью могут не все.
В Украине также снизился спрос на так называемые "евробляхи" и возросла заинтересованность в автомобилях из США.