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Для украинцев изменили правила регистрации авто

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 10:18
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Водителям нужно записаться в электронную очередь и посетить сервисный центр МВД
Не обязательно регистрировать авто за местом жительства
Не обязательно регистрировать авто за местом жительства / Фото: Коллаж: Сегодня

В сервисных центрах МВД для украинцев упростили правила регистрации автомобилей. Теперь в любом городе Украины можно поставить авто на учет и получить номера к нему.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Facebook.

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Чтобы зарегистрировать авто по упрощенной процедуре, нужно записаться в электронную очередь и посетить сервисный центр МВД.

"Принцип экстерриториальности был введен именно для расширения границ вашей воли и комфорта. И главное – не переживайте за соответствие номерных знаков месту вашей регистрации, теперь можно ездить с номерными знаками в любой области", – заявили в МВД.

Регистрация авто в Украине

В прошлом месяце свои первые регистрационные номера получили 145 новых и 748 подержанных автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с прошлогодним показателем, сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза.

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Самыми популярными электрокарами среди украинцев были:

  • NISSAN Leaf – 28 регистраций.
  • HYUNDAI Ioniq – 12.
  • NISSAN Sylphy –11.
  • здесь сразу два автомобиля: JAC iEVS4 и PORSCHE Taycan – у них по 10 регистраций.
  • и снова две модели: BMW i3 и MERCEDES-BENZ EQC – у них по 9 регистраций.

Раньше мы писали, что Верховная Рада снизила налоги на растаможку "евроблях", но пользоваться этой возможностью могут не все.

В Украине также снизился спрос на так называемые "евробляхи" и возросла заинтересованность в автомобилях из США.

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