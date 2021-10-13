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В Украине зарегистрировали рекордное количество электрокаров. Какие авто выбирают украинцы

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 10:07
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С начала года в Украине зарегистрировали почти 6,1 тыс. единиц электромобилей
В прошлом месяце свои первые регистрационные номера получили 145 новых авто
В прошлом месяце свои первые регистрационные номера получили 145 новых авто / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в сентябре установили новый рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Новые электромобили

В прошлом месяце свои первые регистрационные номера получили 145 новых и 748 подержанных автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Отметим, что в августе украинские номера получили 144 электромобили, а по сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза.

Самыми популярными электрокарами среди украинцев были:

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  1. NISSAN Leaf – 28 регистраций.
  2. HYUNDAI Ioniq – 12.
  3. NISSAN Sylphy -11.
  4. здесь сразу два автомобиля: JAC iEVS4 и PORSCHE Taycan – у них по 10 регистраций.
  5. и снова две модели: BMW i3 и MERCEDES-BENZ EQC – у них по 9 регистраций.

Электрокары с пробегом

В Украине, по сравнению с прошлым годом, на 18% вырос спрос на електомобили.

Самыми популярными среди украинцев стали:

  1. NISSAN Leaf – 174 регистрации.
  2. TESLA Model 3 – 95.
  3. RENAULT Zoe – 48.
  4. VOLKSWAGEN е-Golf – 39.
  5. CHEVROLET Bolt – 37.

С начала года в Украине зарегистрировали почти 6,1 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Ранее мы сообщали, что на украинских заводах, в сентябре, собрали 909 транспортных средств. По сравнению с прошлым месяцем, выпуск автотранспорта вырос на 64%.

Напомним как считать акциз на растаможку евроблях по новым льготным правилам. В большинстве случаев стоимость растаможивания составляет около 1000-1200 евро.

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