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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

США поставят в Украину популярный вид топлива – что привезут на заправки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 09:34
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Украине удалось договориться еще с несколькими европейскими странами о поставках топлива
Украина обратилась за помощью к другим странам
Украина обратилась за помощью к другим странам / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Украина получит дополнительное дизельное топливо от Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявила советница министра энергетики Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ".

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"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", – сказала Зеркаль.

По словам министра, в Восточной Европе несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов закрылись на ремонт в период начала посевной в Украине.

Ограничение цен на горючее

Кабинет Министров принял постановление, которое не даст нажиться на продаже бензина и дизеля, поскольку ограничивает цены на премиальное топливо.

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Как рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, премиальные виды горючего должны быть максимум на 5% дороже, чем обычные.

По словам премьера, таким образом государство не даст АЗС поставить неоправданно высокие цены, а также решит проблему с дефицитом топлива.

Ранее также чтобы решить проблему с дефицитом в Украине отменили акциз на его продажу и снизили налог на добавленную стоимость с 20 до 7%.

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Кроме этого, в стране разрешили обращение Евро-3 и Евро-4, которые ранее были запрещены из-за более низкого качества сырья.

"Сегодня" также писали, как изменились правила дорожного движения для украинских водителей с начала войны и показывали карту актуальных АЗС в Украине.

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