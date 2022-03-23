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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Повышение цен на автогаз – сколько теперь придется заплатить водителям

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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23 марта, 14:58
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Украинские АЗС установили цену на несколько гривен дороже за литр сжиженного газа
На украинских АЗС снова изменились цены на автогаз
На украинских АЗС снова изменились цены на автогаз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 23 марта мониторинг цен на горючее показал подорожание сжиженного газа на заправках.

Таков результат исследования Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.

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В розничной сети "Привата" – это в частности Ukrnafta и "Авиас" – литр автогаза стоит на 1,98 – 2 гривни больше. Теперь на этих АЗС просят по 22,37 – 22,38 гривни за литр СВГ.

Заметен рост цен на 1 гривню за литр в сетях WOG и ОККО, где теперь граничная цена на сжиженный газ составляет 26 гривен. Приблизительно на столько же подняли цены в сетях BVS и "БРСМ-Нефть".

Согласно мониторингу, в сети Chipo наоборот заметно снижение цены – на 2,03 гривни. Теперь там просят 27,97 гривни за литр СВГ.

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В целом средняя цена автогаза по Украине колеблется в пределах 24,74 гривни за литр, что на 96 копеек больше, чем вчера.

Цены на СПГ в Украине 23 марта
Цены на СПГ в Украине 23 марта / Фото: скриншот

Будет ли дефицит?

Война в Украине внесла свои коррективы и в работу заправок, где сначала наблюдался дефицит горючего. Чтобы предотвратить критическую ситуацию, в правительстве разрешили оборот Евро 3 и Евро 4.

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С 19 марта государство также отменило акциз на импорт бензина, дизеля, сжиженного газа. Снизили НДС с 20% до 7% по упомянутым позициям на время военного положения.

Раньше мы пообщались с экспертами, которые дали достаточно оптимистичные прогнозы по рынку горючего. Бензин и дизель теперь будут поставлять из Европы, так что со временем дефицит удастся побороть, но водителям, которые пользовались автогазом, придется перейти на более дорогие альтернативы.

Читайте также о том, как война в Украине разрушает мировой автопром и чего ждать работникам заводов по изготовлению машин.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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