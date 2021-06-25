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Новый удар по лихачам. На дорогах появятся полицейские автомобили-фантомы

25 июня 2021 14:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Полицейские машины будут выглядеть как обычное авто, но они будут оснащены специальными радарами

Министерство внутренних дел подготовило для лихачей новый сюрприз. С 1 июля на дороги выедут первые полицейские автомобили-фантомы. Распознать на дороге такое авто невозможно – обычные машины, но оборудованы специальными радарами.

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Радары позволяют фиксировать скорость автомобиля, который приближается к полицейской машине сзади, проезжает мимо или двигается навстречу. В настоящий момент тестируются четыре таких машины.

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"До 2024-го года предполагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении. Также сейчас в Украине работают 117 устройств TRUCAM. Однако, мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушения ПДД", – заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает autoconsulting.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Украине на пьяной езде попались почти 130 тысяч водителей.

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