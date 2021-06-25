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Новий удар по лихачам. На дорогах з'являться поліцейські автомобілі-фантоми

25 червня 2021 14:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

На вигляд поліцейські машини будуть як звичайне авто, але вони будуть оснащені спеціальними радарами

Міністерство внутрішніх справ підготувало для лихачів новий сюрприз. З 1 липня на дороги виїдуть перші поліцейські автомобілі-фантоми. Розпізнати на дорозі таке авто неможливо – звичайні машини, але обладнані спеціальними радарами.

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Радари дозволяють фіксувати швидкість автомобіля, який наближається до поліцейської машини ззаду, проїжджає повз або рухається назустріч. На даний момент тестуються чотири таких машини.

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"До 2024-го року передбачається ввести 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі. Також зараз в Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху", – заявив заступник глави МВС Антон Геращенко, передає autoconsulting.

Раніше повідомлялося, що в минулому році в Україні на п'яній їзді попалися майже 130 тисяч водіїв.

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