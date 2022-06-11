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Ни газа, ни бензина: что происходит на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 июня, 12:04
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Рассказываем, что происходит с наличием и стоимостью бензина на украинских заправках
На украинских заправках снова наблюдается дефицит топлива
На украинских заправках снова наблюдается дефицит топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

11 июня на украинских заправках наблюдается дефицит газа и бензина А-95+, у большинства нет также и А-92. Цены несколько изменились по сравнению с предыдущим днем, однако корректировка незначительна.

Об этом свидетельствуют данные AutoRia.

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Да, 11 июня средняя стоимость А-95 составляет 50,28 грн (по сравнению с 10 июня стоимость выросла на 0,01 грн), А-92 – 49,41 грн (уменьшилась на 17 коп.), ДП – 56,61 грн (уменьшилась на 0,05 грн).

В общем ситуация на заправках выглядит так:

АЗС и вид топлива АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell
А-95+----
А-9551 грн51 грн48,90 грн45,68 грн
А-92----
ДП57 грн57 грн5657,99 грн
газ----

"Зеленый коридор" для бензовозов

В Украину начали прибывать машины с топливом из ЕС по так называемому "зеленому коридору". Это означает, что пограничники и таможенники в первую очередь пропускают автомобили с горючим и в случае необходимости открывают для них дополнительные полосы.

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В Госпогранслужбе рассказали, что такая задача была поставлена правительством страны, чтобы поскорее преодолеть бензиновый кризис.

В смежных странах ЕС тоже стараются первоочередно пропускать бензовозы, которые везут дефицитное топливо в Украину или пустые едут за ним назад.

"Сегодня" раньше писали, что будет с дефицитом топлива во всем мире в ближайшее время, а также рассказывали, сколько будет стоит бензин летом.

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