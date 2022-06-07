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Цены на бензин вырастут еще больше: что ждет мир и Украину совсем скоро

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 июня, 15:24
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Рассказываем, какое будущее в вопросе бензинового кризиса прогнозируют аналитики
Топливо дорожает не только в Украине, но и во всем мире
Топливо дорожает не только в Украине, но и во всем мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Банковский холдинг и крупнейший банк США JPMorgan прогнозирует рост цен на 30% в дополнение к уже 53% предварительного повышения. Наряду с этим фактом, спрос на горючее в США не падает, а наоборот растет (особенно ввиду начала летнего периода). А учитывая последние события и объявление нефтяного эмбарго против нефти РФ, стоимость бензина повысится и в Европе, а за ней и в Украине.

О дальнейшем будущем цен на топливо рассказал Investing управляющий партнер HUG'S Эрик Найман.

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Так, по его словам, за год бензин в США подорожал на 53%, что в сочетании с инфляцией в 8,3% создает сложнейшую ситуацию, последствия которой весь мир ощутит лишь впоследствии. Но пока наблюдается не такая критическая ситуация, поскольку в пересчете стоимости на километры стоимость только приближается к рекордам и сейчас просто находится на привычных уровнях начала 2010-х годов.

Несмотря на то, что бензин дорожает, американцы не планируют снижать потребление, особенно сейчас – в начале летнего периода.

Как утверждает Эрик Найман, еще в позапрошлом месяце в США разрешили продавать бензин с высоким содержанием этанола, который обычно под запретом в летние месяцы (из-за выбросов). Однако ситуацию это не улучшило.

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Какие причины роста цен и как это повлияет на Украину?

Стоимость бензина зависит от 4 показателей:

  • цена на сырую нефть,
  • стоимость переработки,
  • стоимость доставки и маркетинга,
  • налоги.

Основная проблема – это стоимость нефти и ее переработки. Мы можем наблюдать, как цена черного золота начала снова расти, ища новую точку опоры.

А на стоимость нефти, как мы рассказывали ранее, влияет ожидание инвесторов на фоне недавнего объявления эмбарго по поводу российского сырья, небольшое ослабление доллара по отношению к другим валютам и повышение выпускных июльских цен в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco на 2,1 долл, что оказалось неожиданностью.

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Поскольку Украина полностью потеряла с начала войны все пути поставки горючего, сейчас его стоимость будет зависеть от европейской, которая в свою очередь в какой-то степени зависит от экспорта сырья из США.

Так что пока преимущество на стороне предстоящего подорожания горючего, однако время и дальнейшее развитие событий могут изменить эту ситуацию.

CША пытаются снизить цены на нефть

Недавно президент страны Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры, но визит главы Белого дома вряд ли приведет к снижению цен на нефть. Дело в том, что у президента США мало способов, как это сделать.

Такое мнение высказал министр энергетики в администрации Клинтона Билл Ричардсон.

"К сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты наверняка хуже, чем просить саудовцев увеличить добычу", – заявил Ричардсон.

Ранее мы рассказывали, что в Украину прибывают бензовозы из ЕС, а также писали, за сколько украинцам продают бензин "с рук".

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