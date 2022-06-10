Переполох на рынке топлива: газ и дизель снова выросли в цене

На большинстве украинских АЗС нет в наличии газа, у кого он есть, то дороже, чем, например, несколько дней назад. Выросло в цене также и дизельное горючее.
Сайт "Сегодня" расскажет вам, сколько стоит топливо на ведущих украинских заправках.
Так, по данным AutoRia, средняя стоимость (по состоянию на 10 июня) А-95+ в Украине составляет 52,33 грн (еще 7 июня этот показатель был 52 грн за литр), А-95 – 50,26 грн (7 июня стоил 50,28 грн), А-92 – 49,59 грн (7 июня была 49,63 грн), ДТ – 56,66 грн (7 июня было 56,57 грн), газ – 41,91 грн (за день 9 июня он подорожал на 34 копейки, однако 7 июня торговался по той же цене).
Сколько стоит топливо на украинских АЗС?
|АЗС и вид топлива
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|45,68 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДТ
|57 грн
|57 грн
|56
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|-
|-
|-
Что будет со стоимостью горючего летом?
По словам директора консалтинговой компании "А-95", предпосылок для внезапных скачков цен на горючее пока нет – у трейдеров и заправочных станций есть свои запасы.
Как говорит эксперт, наиболее критичный сценарий, о котором сейчас говорят западные аналитики, – это возможное подорожание барреля нефти до 140-150 долларов. Только в такой ситуации будет значительное удорожание на АЗС.
"Пока имеем 120-125 долларов за баррель, таких предпосылок нет", – акцентировал Сергей Куюн.
Напомним, что не только украинцы чувствуют негативные изменения на мировом рынке, в частности, подорожало горючее в Великобритании. В автосервисной компании RAC подсчитали, что за полный бензобак водителям придется впервые заплатить более 100 фунтов стерлингов (3,7 тыс. грн за 55 литров бензина), а за дизель – свыше 103 фунтов (3,8 тыс. грн).
Ранее мы писали, за сколько украинцам продают бензин "с рук".