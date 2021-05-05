Мстительный Лукашенко запретил в Беларуси продажу авто Škoda и подставил Россию

С 5 мая не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение машин чешской марки

В Беларуси с сегодняшнего дня начал действовать запрет на продажу всех автомобилей Škoda, в том числе и производимых в России. Причиной стал отказ чешской компании спонсировать Чемпионат мира по хоккею в Республике.

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Об этом сообщает специализированное издание UkrAutoprom .

Указ нелегитимного главы государства Александра Лукашенко вводит запрет на ввоз и продажу товаров ряда марок на основании того, что они производятся в стране, которая применила санкции в отношении Беларуси. В числе запрещенных брендов, кроме Škoda, оказались Liqui Moly (масла и смазочные материалы), Nivea (средства по уходу за кожей) и другие.

По автомобилям Škoda Таможенный комитет Беларуси дал разъяснения: с 5 мая не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (или выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Республику через таможенную границу ЕАЭС. Позже выяснилось, что запрет распространяется и на "Шкоды" российской сборки, а также на старые машины чешской марки.

Импортер Škoda направил в государственные органы Беларуси письма с просьбой разъяснить, попадают под запрет автомобили, произведенные российским заводом Volkswagen Group Rus, однако так и не получил ответ.

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2020 году в Беларуси продали 52 678 новых машин, в том числе 3682 автомобиля Škoda. По объемам продаж чешская марка заняла шестое место, уступив только Lada (10 342 шт.), Geely (9200 шт.), Renault (6892 шт.), Volkswagen (5538 шт.) и Kia (3742 шт.).

Для сравнения отметим, что в 2020 году в Украине была реализована 5061 Škoda, а чешская компания заняла четвертое место в рейтинге производителей.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська назвала "победой" решение IIHF забрать у Минска право проводить Чемпионат мира по хоккею 2021, принятое в связи с жестокими методами действующего правительства в отношении протестующих, а также под давлением спонсоров – компаний Škoda, Nivea и Tissot и другие.