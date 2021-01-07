Продажи авто в Украине вышли на рекорд: ТОП-10 марок 2020 года

Декабрь 2020 года стал рекордным месяцем для украинского авторынка. Продажи новых легковушек достигли 9801 шт. и выросли на 7% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. При этом за весь 2020 год украинцы приобрели на 3% меньше автомобилей, чем годом ранее, а именно 85,5 тыс.
Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".
По сравнению с другими странами это не большое падение. Но причина "нормальной" динамики заключается в крайне низкой активности рынка новых авто еще до пандемии COVID-19.
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Ровно половина месяцев 2020 года продемонстрировала положительную динамику авторынка (год к году). Это январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6% ), декабрь (+7%).
Самые популярные маки авто в 2020 году
- Renault – 14 360 авто (-2% по сравнению с прошлым годом).
- Toyota – 13 315 (+6%).
- KIA – 6 089 (-20%).
- Skoda – 5 061 (-19%).
- Hyundai – 4 031 (-21%).
- Nissan – 3 834 (-28%).
- Volkswagen – 3 690 (-21%).
- Peugeot – 3 037 (+28%).
- Suzuki – 2 966 (+13%).
- Mazda – 2 844 (+15%).
Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 5689 регистраций.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.
При этом эксперты опасаются, что Украину может накрыть новая волна автохлама из Европы:
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