Цифра дня. Украинцы скупают старые электромобили

Спрос на электрокары снова растет. Пять самых популярных марок автомобилей на электротяге назвали аналитики рынка

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Продажи электромобилей в Украине в январе-апреле 2021 года увеличились до 2,4 тыс. Это на на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля б/у электрокаров составила 90%. Только в апреле украинский автопарк пополнился 699 электромобилями. Доля новых машин в апрельских регистрациях составила 9%, или 64 единицы. Основную массу составили легковые машины – 666 штук, из которых только 62 новых авто.

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Такие данные обнародовала ассоциация "Укравтопром".

Лидером рынка полностью электрических авто в апреле стал Nissan Leaf – 198 регистраций. На втором месте – Tesla Model 3 c результатом 77 зарегистрированных машин.

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Третьей по популярности стал Chevrolet Bolt с результатом 67 авто. Tesla Model S приобрели 38 украинцев, и это четвертый результат. Замыкает апрельскую пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Audi E-Tron, в зачете этого автомобиля 37 регистраций.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, какие нюансы нужно учесть при выборе б/у электромобиля.

Также сообщалось, что Toyota обещает создать для Европы новый электрокроссовер.

Видео: Toyota