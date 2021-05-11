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Цифра дня. Українці скуповують старі електромобілі

11 травня, 15:44

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Попит на електрокари знову зростає. П'ять найпопулярніших марок автомобілів на електротязі назвали аналітики ринку

/ Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Продажі електромобілів в Україні в січні-квітні 2021 року збільшилися до 2,4 тис. Це на на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка б/в електрокарів склала 90%. Тільки в квітні український автопарк поповнився 699 електромобілями. Частка нових машин в квітневих реєстраціях склала 9%, або 64 одиниці. Основну масу склали легкові машини – 666 штук, з яких тільки 62 нових авто.

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Такі дані оприлюднила асоціація "Укравтопром".

Лідером ринку повністю електричних авто в квітні став Nissan Leaf – 198 реєстрацій. На другому місці – Tesla Model 3 c результатом 77 зареєстрованих машин.

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Третьою за популярністю став Chevrolet Bolt з результатом 67 авто. Tesla Model S придбали 38 українців, і це четвертий результат. Замикає квітневу п'ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Audi E-Tron , В заліку цього автомобіля 37 реєстрацій.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, які нюанси потрібно врахувати при виборі б/в електромобіля.

Також повідомлялося, що Toyota обіцяє створити для Європи новий електрокросовер.

Відео: Toyota

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