Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Цены падают, а газ исчезает: что происходит на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 июня, 13:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что происходит с наличием и стоимостью бензина на украинских заправках
Цены стабилизировались, но газ снова в дефиците
Цены стабилизировались, но газ снова в дефиците / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

23 июня на украинских заправках наблюдается стабилизация ситуации с ценами, однако на большинстве АЗС снова нет автогаза.

Об этом свидетельствуют данные AutoRia.

Реклама

Так, 23 июня средняя стоимость А-95 составляет 50,73 грн (снизилась на 9 коп.), А-92 – 49,66 грн (упала на 63 коп.), ДТ – 56,55 грн (упала на 1 коп.), а газа – 41,94 грн (снизилась на 9 коп.).

В общем ситуация на отдельных заправках выглядит так:

АЗС и вид горючего АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell
А-95+----
А-9551 грн51 грн48,90 грн50,99 грн
А-92----
ДП57 грн57 грн56 грн57,99 грн
газ42 грн---

Безосновательное завышение цен на топливо

Начиная с 16 апреля 2022 г., Государственная налоговая служба провела более 190 проверок мест розничной торговли горючим.

Реклама

По результатам проведенных фактических проверок выявили нарушение законодательства, контроль за которым осуществляют налоговые органы, на общую сумму 55,4 млн грн, из которых 13,7 млн грн – за нарушение требований законодательства о ценах и ценообразовании.

"На сегодняшний день органами ГНС принимаются меры по привлечению нарушителей к установленной законодательством ответственности", – отметили в ведомстве.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Ліга.net" заявил, что проблема дефицита бензина вскоре решится, однако довоенных цен на горючее ждать не приходится.

Реклама

Также мы писали, как польская компания обманула украинцев с закупками горючего.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20645.23

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1106.28

Litecoin (LTC)

54.55

Ripple (XRP)

0.33

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять