Ціни падають, а газ зникає: що відбувається на АЗС WOG, ОККО, Shell і UPG

Розповідаємо, що відбувається з наявністю та вартістю бензину на українських заправках

Ціни стабілізувалися, але газ знову у дефіциті / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

23 червня на українських заправках спостерігається стабілізація ситуації з цінами, однак на більшості АЗС знову немає автогазу.

Про це свідчать дані AutoRia.

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Так, 23 червня середня вартість А-95 становить 50,73 грн (знизилась на 9 коп.), А-92 — 49,66 грн (впала на 63 коп.), ДП — 56,55 грн (впала на 1 коп.), а газу — 41,94 грн (знизилась на 9 коп.).

Загалом ситуація на окремих заправках має такий вигляд:

АЗС і вид пального АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95 + - - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 42 грн - - -

Безпідставне завищення цін на пальне

Починаючи з 16 квітня 2022 року, Державна податкова служба провела понад 190 перевірок місць роздрібної торгівлі пальним.

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За результатами проведених фактичних перевірок виявили порушення законодавства, контроль за яким здійснюють податкові органи, на загальну суму 55,4 млн грн, з яких 13,7 млн грн – за порушення вимог законодавства про ціни та ціноутворення.

"На сьогодні органами ДПС вживаються заходи щодо притягнення порушників до встановленої законодавством відповідальності", – зауважили у відомстві.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Ліга.net" заявив, що проблема дефіциту бензину незабаром вирішиться, однак довоєнних цін на пальне чекати не доводиться.

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Також ми писали, як польська компанія обдурила українців із закупівлями пального.