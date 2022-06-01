Автогаз снова дорожает: какие цены на топливо в сетях ОККО, Авиас, UPG и БРСМ-Нефть

Рассказываем о ценах на автогаз, бензин и дизель на украинских заправках 1 июня

В сетях АЗС снова изменились расценки на топливо 1 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За неделю с 23 по 30 мая в Украине существенно подскочили оптовые цены на автогаз, что повлекло за собой очередной скачок розничной стоимости на топливо.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать, за сколько сбывают бензин, дизель и автогаз в разных сетях заправок 1 июня.

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ОККО

В сети ОККО продают весь ассортимент горючего: литр А-95+ оценивают по 52 грн, бензин А-95 – за 51 грн, А-92 – за 50 грн. Автогаз реализуют по 41 грн/л, а дизель – за 57 грн/л.

Цены на разные виды бензина и дизель остаются стабильными более недели, в то же время автогаз после 30 мая снова подорожал на гривню – с 39,99 грн/л до 41 грн/л.

Авиас

На заправках Авиас продают бензин А-95 по 50 грн/л. Литр популярного в Украине А-92 обойдется в 49 грн, а дизеля – в 55 грн, за автогаз просят 39,91 грн/л.

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Как и на ОККО, в этой сети цены на бензин и дизель не претерпели никаких изменений за последние дни. А вот автогаз подешевел на 2 копейки: если 31 мая за литр горючего была установлена цена 39,93 грн, то сейчас – 39,91 грн.

БРСМ-Нефть

Сеть АЗС БРСМ-Нефть продает автогаз по 42,09 грн/л. Дизельное топливо можно приобрести по 54,99 грн/л. Бензин А-92 оценивают на уровне 49,99 грн/л, а А-95 – на уровне 50,99 грн/л.

Стоимость дизеля и бензина А-92 здесь тоже не претерпела изменений, недавно появился в продаже А-95, который за последние несколько дней не дорожал. А вот на автогаз цены подняли 1 июня на 35 коп. – ранее литр горючего продавали за 41,74 грн, а теперь – за 42,09 грн.

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UPG

Стабильностью отличились заправки UPG, где уже некоторое время не меняли ни стоимости бензина, ни дизеля, ни даже автогаза.

Литр А-95 реализуют за 48,9 грн, дизеля – за 56 грн, а автогаз можно купить за 34 грн/л.

Цены по Украине

Средняя стоимость горючего по Украине изменилась за последние сутки. Так, литр А-95+ сбывают на 24 коп. дороже – за 51,99 грн в среднем, а вот обычный А-95 подешевел на 2 коп. и стоит 50,76 грн.

Без изменений осталась средняя цена А-92 – на уровне 49,46 грн. Дизель в среднем подешевел на 7 коп. – литр продают за 56,34 грн. Средняя цена автогаза подскочила на 28 коп. и составляет 40,85 грн/литр.

Цены на топливо 1 июня / Фото: auto.ria.com

Украинцы сами виноваты?

Последние ценовые скачки на бензин в сетях украинских АЗС есть следствием не только дефицита, но и повышенного спроса среди граждан. В этом уверен директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, горючего в Украину сейчас завозят много, но очереди на заправках не уменьшаются. По несколько часов за желаемым товаром отстаивают простые водители, каждый из которых имеет с собой канистры для покупки большего объема горючего.

Сергей Куюн отметил, что большинство водителей критически не нуждаются в бензине, дизеле или автогазе. Но повышенный ажиотаж побуждает сети поднимать цены, и даже 60 грн за литр может оказаться не самой высокой стоимостью.

"Сегодня" ранке писали, что "Нафтогазу" отдадут некоторые заправки для создания национальной сети АЗС, и рассказывали, какое правило отменили для водителей на лето.