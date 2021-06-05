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Заборона на польоти білоруських авіакомпаній в небі над ЄС через інцидент з Ryanair набула чинності

5 червня, 08:55

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Країни Євросоюзу офіційно закрили небо для авіакомпаній з Білорусі після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську

Рішення Ради Євросоюзу про заборону на використання білоруськими літаками повітряного простору країн ЄС і на їх допуск в європейські аеропорти набуло чинності в ніч на суботу. 5 червня.

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Згідно з публікацією в Офіційному журналі ЄС, заходи починають діяти на наступний день після завершення процедури їх затвердження. В Офіційному віснику фінальне рішення про санкції опублікували в п'ятницю. Отже, воно почало діяти в суботу після півночі за брюссельським часом.

У документі ради наголошується, що держави-члени ЄС тепер повинні будуть відмовляти білоруським лайнерам у дозволі на посадку, зльоті з їх території або в використанні їх повітряного простору.

При цьому в повідомленні Офіційного журналу ЄС уточнюється, що заборона не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту над територією ЄС.

Пізніше глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС швидко розробить подальші санкції проти Білорусії.

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"Подальші санкції проти юридичних і фізичних осіб відбудуться швидко", – написав він у Twitter.

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Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Крім того, дивіться відео допиту Протасевича.

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Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці

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