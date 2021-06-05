Запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС из-за инцидента с Ryanair вступил в силу

Страны Евросоюза официально закрыли небо для авиакомпаний из Беларуси после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске

Решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты вступило в силу в ночь на субботу 5 июня.

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Согласно публикации в Официальном журнале ЕС, меры начинают действовать на следующий день после завершения процедуры их утверждения. В Официальном журнале финальное решение о санкциях опубликовали в пятницу. Следовательно, оно вступило в силу в субботу после полуночи по брюссельскому времени

В документе совета отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

При этом в сообщении Официального журнала ЕС уточняется, что запрет не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета над территорией ЕС.

Позднее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает дальнейшие санкции против Белоруссии.

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"Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", – написал он в Twitter.

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Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

Кроме того, смотрите видео допроса Протасевича.

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