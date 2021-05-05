Заплатять навіть ті, хто не їздить – платні автодороги в Україні: що цікаво знати про цей проєкт

В Україні дороги на 20-30 років віддадуть інвесторам і дозволять на них заробляти. У Мінінфраструктури обіцяють, що автовласники відчують тільки позитив

Новина про те, що скоро в Україні деякі дороги стануть платними, не повною мірою відповідає дійсності. Швидше за все, у нас це працюватиме не так, як в Євросоюзі. Держава придумала, як вирішити питання платних шляхів іншим способом. Для автомобілістів дороги залишаться умовно безплатними. Водночас приватні інвестори гарантовано отримають плату за будівництво таких доріг, а також їх поточну експлуатацію. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, наскільки життєздатна ідея, яку хоче реалізувати держава.

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/ Фото: Pixabay

Чому платні автодороги – це важливо

Платні дороги є в більшості розвинених країн. Легко пояснити, чому це важливо:

Гроші беруть за дороги з хорошим покриттям, на яких зазвичай по три смуги і більше в обох напрямках.

На таких дорогах відсутні світлофори, перехрестя, вони не проходять через населені пункти, тому допустима швидкість там звичайно 130 км/год.

Можна дістатися на автомобілі в пункт призначення, заощадивши час, а час – це гроші.

В Україні таким стандартам цілком відповідає лише одна магістраль – Київ – аеропорт "Бориспіль". Її довжина – 22,5 км. Зрозуміло, що для країни потрібно набагато більше таких трас.

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Наша держава не потягне будівництво мережі автобанів – це дороге задоволення. Тому ідея платних доріг полягає в залученні приватного інвестора. Інвестор отримує від держави ділянку під будівництво дороги, споруджує трасу власним коштом. Потім він заробляє на цій трасі протягом 20-40 років. Крім, власне, грошей за проїзд, приватна компанія отримує право контролювати всю інфраструктуру в межах автодороги: АЗС, ресторани, готелі.

Як платні дороги працюють в Європі

В Європі платні дороги – звичайна річ. Підтвердженням оплати є наклейки на лобовому склі, які зчитують спеціальні рамки, встановлені вздовж дороги.

Такі наліпки продаються зазвичай на заправках і називаються стикерами або віньєтками (у Чехії, Угорщині, Австрії). Вони можуть бути як на час проїзду, так і на кілометраж.

Також підтвердженням проїзду є квитанція, за якою можна оплатити на в'їзді на платну дорогу або виїзді з неї.

Власники платних доріг в Європі також заробляють на інфраструктурі – на зазначених АЗС, готелях і ресторанах. У всіх країнах ЄС є платні дороги, але важливий нюанс: завжди є альтернативна безкоштовна дорога, яка пролягає паралельно.

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Платні автодороги є і в Росії, наприклад "Дон". Кожного року вводиться в експлуатацію все більше платних ділянок.

Чому платних доріг в Україні досі немає

В Україні давно хочуть побудувати платні дороги. Перший проєкт датований 1999 роком. Але за 20 років жоден інвестор не прийшов в Україну, щоб заробити на дорогах.

Проект, який уряд пропонував інвесторам раніше, був концесію. Тобто передбачалося, що інвестор будує дорогу й отримує її у власне порядкування на 30-40 років. Він може стягувати плату, а також заробляти на інфраструктурі. Потім дорога переходить у власність держави. Ідея хороша, але охочих розпочати такий бізнес не знайшлося.

Головна причина – кількість автомобілів на дорогах у нас все ще менша, ніж у будь-якій європейській країні. Причому охочих платити додатково за поїздку платною дорогою буде зовсім небагато. Виходить, невигідно.

Є варіанти, підхожі для України

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Один з таких саме і пропонують реалізувати. Платитиме не окремий автомобіліст, наприклад по 4 грн за кілометр, а вся держава протягом 20-30 років. Передбачається, що оплата буде надходити інвестору (або концесіонеру) з коштів платників податків у Дорожньому фонді. Виходить, платити за такі дороги будуть всі автомобілісти – здебільшого з акцизів на пальне. А от прямого збору грошей на дорозі не буде.

Але для цього треба ще прийняти закон, який дозволить платити з держбюджету приватній фірмі протягом 20-49 років. Є законопроєкт, який відкриє можливості будувати в такий спосіб не тільки автомобільні дороги, а й залізничні. Замовником може стати і держава, і місцеві органи влади.

Які дороги хочуть передати інвесторам?

Інвесторам хочуть передати поки шість доріг:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18),

Бориспіль – Полтава (М-03),

Херсон – Миколаїв (М-14),

Київ – Житомир – Рівне (М-06),

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19),

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04 H11).



Перші шість доріг, які Мінінфраструктури планує передати інвесторам для відновлення і утримання. Карта: roadppp.in.ua

Саме ці дороги вибрали, оскільки на них висока інтенсивність руху і вони найбільше зношені. Через кілька років вони потребуватимуть капітальних інвестицій. На перспективу планується зробити "умовно платними" 20 магістралей протяжністю 10 тис. км.

"На шести дорогах буде модель, яку можна порівняти зі способом на виплат. Інвестору дають дорогу, він вкладає гроші в будівництво або реконструкцію. Потім інвестор її експлуатує, а держава протягом 20-25 років компенсує витрати інвестора. Фактично плати з користувачів брати не будуть", – говорить Безуглий.

Чому це вигідно

Держава, власне, хоче будувати дороги на виплат. Це допоможе розвантажити бюджет.

Окупність дороги не рік-два, а мінімум десять років, каже Безуглий. Один проєкт коштує 250-500 млн дол. Щоб залучити такі гроші від приватних інвесторів, потрібна впевненість, що кошти повернуться.

Водночас у держави можуть бути і додаткові вимоги. Наприклад, до інвестора висувають вимогу не тільки будувати дорогу, а й утримувати її в належному стані. Інакше його оштрафують, і розмір платежу з бюджету може бути знижений.

Скільки платитиме держава?

Платіж інвестору розрахують за спеціальною формулою. Поки немає конкретних цифр, оскільки ще немає техніко-економічного обґрунтування.

/ Фото: Укравтодор

Платіж складатимуть:

витрати інвестора на відновлення дороги;

витрати на утримання (залежать від категорії дороги і вимог до її утримання, наприклад оперативна ліквідація тріщин, прибирання снігу тощо);

маржа інвестора.

"Маржа інвестора завжди під ризиком. Йому треба дотримуватися стандартів утримання дороги, вчасно виплачувати залучені з банків гроші. Тому він буде зацікавлений утримувати дорогу якнайкраще", – говорить Тарас Бойчук.

Які тарифи на проїзд для водіїв?

Наприкінці грудня минулого року Кабмін затвердив максимально допустимі тарифи на проїзд дорогами, побудованими на умовах концесії. Для кожного виду транспорту ціна різна. Однак ці тарифи не будуть застосовуватися щодо тих доріг, які Мінінфраструктури планує передати інвесторам. Тарифи затвердили, оскільки цього вимагав закон про концесії, пояснює Бойчук. Вони такі:

мотоцикли і легкові авто – 0,023 євро/км;

легкові авто з причепом, мікроавтобуси до 10 місць, вантажівки вагою до 3,5 т – 0,023 євро/км;

вантажівки вагою від 3,5 до 12 т, автопоїзд вагою до 12 т, автобуси на 10-29 місць, вагою не більше 12 т – 0,045 євро/км;

транспорт вагою понад 12 т – 0,113 євро/км.

"Тарифи затвердили на випадок, якщо в Україні колись будуть концесійні дороги або платні. Якщо такі дороги будуть, то не можна буде запроваджувати тарифи вище ніж зазначені в постанові Кабміну. Мінінфраструктури не розглядає варіант оплати проїзду коштом користувачів дорогами", – додав Тарас Бойчук.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Києві побудують нову окружну дорогу. Проєкт планують почати вже влітку за програмою "Велике будівництво".