Уже другий з початку пандемії. SkyUp поповнить флот новим "Боїнгом"

Авіалайнер SkyUp / Фото: Flickr
До кінця літа флот лоукостера SkyUpпоповниться ще одним авіалайнером – 189-місцевим Boeing 737-800.
Про це повідомляє avianews.com.
Отже, до кінця сезону флот авіаперевізника буде складатися з 13 авіалайнерів. Це на два більше, ніж лоукостер мав на момент початку пандемії COVID-19.
Як відомо, в червні 2021 року SkyUp отримав 215-місцевий авіалайнер Boeing 737-900ER, випущений в 2008 році. Цей літак авіаперевізник очікував ще в квітні 2020 року, але поставка була відкладена через стагнацію ринку через пандемії COVID-19.
Читайте також: МАУ не змогла, зате SkyUp домоглася: лоукост відкриває нові рейси до Узбекистану
Цей літак став найбільшою і далекого моделлю в парку авіакомпанії.
Компанія також використовує два 149-місцевих Boeing 737-700, шість 189-місцевих Boeing 737-800 і три 215-місцевих Boeing 737-900ER.
Раніше повідомлялося, що в Харкові пасажири SkyUp не змогли вилетіти до Туреччини.
А про те, як Євросоюз розробляє санкції проти білоруського перевізника "Бєлавіа", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":