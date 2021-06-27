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Уже другий з початку пандемії. SkyUp поповнить флот новим "Боїнгом"

27 червня 2021 16:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лоукостер продовжує збільшитися свій флот, до кінця літа у SkyUp буде вже 13 авіалайнерів

Авіалайнер SkyUp

Авіалайнер SkyUp / Фото: Flickr

До кінця літа флот лоукостера SkyUpпоповниться ще одним авіалайнером – 189-місцевим Boeing 737-800.

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Про це повідомляє avianews.com.

Отже, до кінця сезону флот авіаперевізника буде складатися з 13 авіалайнерів. Це на два більше, ніж лоукостер мав на момент початку пандемії COVID-19.

Як відомо, в червні 2021 року SkyUp отримав 215-місцевий авіалайнер Boeing 737-900ER, випущений в 2008 році. Цей літак авіаперевізник очікував ще в квітні 2020 року, але поставка була відкладена через стагнацію ринку через пандемії COVID-19.

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Цей літак став найбільшою і далекого моделлю в парку авіакомпанії.

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Компанія також використовує два 149-місцевих Boeing 737-700, шість 189-місцевих Boeing 737-800 і три 215-місцевих Boeing 737-900ER.

Раніше повідомлялося, що в Харкові пасажири SkyUp не змогли вилетіти до Туреччини.

А про те, як Євросоюз розробляє санкції проти білоруського перевізника "Бєлавіа", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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