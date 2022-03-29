"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів на 29 березня

"Сьогодні" детально розкажуть, до яких міст України можна евакуюватися потягом

"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 29 березня.

Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

Реклама

Як курсуватимуть потяги?

Харків:

11:30 — №229/230 Харків — Ужгород.

Краматорськ:

13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;

16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.

Інші:

Реклама

14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Під Одесою затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного поїзда

На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського поїзда.

"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Псевдомінера копи знайшли протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, нетверезий, і пояснив свій вчинок негативним ставленням до поліції.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Реклама

Читайте також