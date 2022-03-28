"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 28 березня

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 28 березня.
Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".
Як курсуватимуть потяги?
Харків:
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- 11:30 — №229/230 Харків — Ужгород.
Дніпро:
- 20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 — №282/281 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №284/283 Краматорськ — Львів.
Одеса:
- 22:32 — №238/237 Одеса — Ужгород.
Інший:
- 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
- 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси
Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повернула платний проїзд на рейси, які з заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.