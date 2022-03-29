"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 29 марта

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 29 марта.
Информация появилась на сайте "Укрзализныци".
Как будут курсировать поезда?
Харьков:
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- 11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород;
Краматорск:
- 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.
Другие:
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
- 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.
Под Одессой задержан мужчина за псевдоминирование эвакуационного поезда
В Одесской области полиция задержала жителя Куяльницкой ОТГ за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.
"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили", — говорится в сообщении Нацполиции.
Псевдоминера копы установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.
Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.