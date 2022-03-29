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"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 29 марта

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29 марта, 02:52
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"Сегодня" подробно расскажут, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 29 марта.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать поезда?

Харьков:

  • 11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород;

Краматорск:

  • 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
  • 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Другие:

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  • 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
  • 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Под Одессой задержан мужчина за псевдоминирование эвакуационного поезда

В Одесской области полиция задержала жителя Куяльницкой ОТГ за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.

"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили", — говорится в сообщении Нацполиции.

Псевдоминера копы установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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