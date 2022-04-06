"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 6 квітня

"По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує понад 40 приватних автомобілів. Вони наразі проходять пункти пропуску у місті Василівка. Уже найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі. Також до міста Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей. З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1080 людей", – зазначила Верещук.