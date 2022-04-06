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"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 6 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 02:56
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Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 6 квітня.

Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

13:00 — 274/273 Краматорськ — Львів;
16:00 — 276/275 Краматорськ — Львів;
17:00 — 278/277 Краматорськ — Львів.

Інші:

13:00 — 236/235 Покровськ — Чернівці;
14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро (квитки у продажу);
16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

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За добу гуманітарними коридорами евакуювали понад 3,8 тисячі людей

Віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 5 квітня. Було евакуйовано 3846 людей.

"По гуманітарних коридорах з Маріуполя до Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 2216 людей, з них з Маріуполя – 1496 людей. Також 720 людей доїхали з міст Запорізької області – Пологи, Василівка, Бердянська та Мелітополь", – розповіла Верещук.

Вона зазначила, що колона з семи автобусів для евакуації людей із Маріуполя, яка рухалася по погодженому маршруту у супроводі делегації міжнародного комітету Червоного хреста, після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутися.

"По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує понад 40 приватних автомобілів. Вони наразі проходять пункти пропуску у місті Василівка. Уже найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі. Також до міста Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей. З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1080 людей", – зазначила Верещук.

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