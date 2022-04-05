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Евакуація з гарячих точок продовжується — графік потягів на 5 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 03:28
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Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 4 квітня.

Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

  • 13:00 — 274/273 Краматорськ — Львів;
  • 16:00 — 276/275 Краматорськ — Львів;
  • 18:00 — 278/277 Краматорськ — Львів.

Інші:

  • 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
  • 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Глава Донецької ОВА закликав мирних жителів евакуюватися з області

Жителям Донбасу необхідно виїхати у безпечніші райони України. Все через те, що російські військові можуть посилити наступ на цій території.

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"Не лише поблизу лінії розмежування, а й усьому населенню ми настійно рекомендуємо, щоб вони їхали. Всім необхідним транспортом за певними маршрутами ми забезпечуємо та чітко вказуємо, яким шляхом їхати", – наголосив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Місцевим жителям потрібно залишити населені пункти, щоб українським військовим було легше захищати територію.

"Бо ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів", – додав глава ОВА.

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