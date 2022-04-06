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"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 6 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 апреля, 02:56
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Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 6 апреля.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

13:00 — 274/273 Краматорск — Львов;
16:00 — 276/275 Краматорск — Львов;
17:00 — 278/277 Краматорск — Львов.

Другие:

13:00 — 236/235 Покровск — Черновцы;
14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
16:10 — 7931 Покровск — Днепр (билеты в продаже);
16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

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За сутки гуманитарными коридорами эвакуировали более 3,8 тысячи человек

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 5 апреля. Было эвакуировано 3846 человек.

"По гуманитарным коридорам из Мариуполя в Бердянск за сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехало 2216 человек, из них из Мариуполя — 1496 человек. Также 720 человек доехали из городов Запорожской области — Пологи, Васильевка, Бердянска и Мелитополь", — рассказала.

Она отметила, что колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации международного комитета Красного креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться.

"По дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск. Также за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. Они сейчас проходят пункты пропуска в городе Васильевка. Уже в ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье. Также в город Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1080 человек", — отметила Верещук.

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