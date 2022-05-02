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"Укрзалізниця" призначила на 2 травня три евакуаційні потяги

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 травня, 01:59
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Сайт "Сьогодні" докладно розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
"Укрзалізниця" евакуює людей щодня. Фото: колаж "Сьогодні"
"Укрзалізниця" евакуює людей щодня. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 2 травня. Сьогодні вирушає три потяги.

Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Зокрема, курсуватимуть такі поїзди:

  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": Вперше два дні справжнього припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 1 травня, нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з "Азовсталі" в Маріуполі. За його словами, це сталося після багатьох тижнів переговорів, багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків та пропозицій. Відповідне відеозвернення глава держави опублікував у Telegram-каналі.

"Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", – заявив Зеленський.

За його словами, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме на "Азовсталі" в Маріуполі. Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра, 2 травня, вранці.

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"Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей з Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", – підкреслив президент.

Також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія записав відео з віцепрем'єркою Іриною Верещук стосовно евакуації людей з "Азовсталі" в Маріуполі. За його словами, було проведено "найважчу операцію з початку війни".

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