"Укрзализныця" назначила на 2 мая три эвакуационных поезда

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

"Укрзализныця" эвакуирует людей ежедневно. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 2 мая. Сегодня отправляется три поезда.

Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".

Реклама

В частности, будут курсировать следующие поезда:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Зеленский об эвакуации с "Азовстали": Впервые два дня настоящего прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 1 мая, наконец-то удалось начать эвакуацию людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, это произошло после многих недель переговоров, многих попыток, разных встреч, звонков и предложений. Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал в Telegram-канале.

"Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня", – заявил Зеленский.

По его словам, удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно на "Азовстали" в Мариуполе. Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра, 2 мая, утром.

Реклама

"Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", – подчеркнул президент.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия записал видео с вице-премьером Ириной Верещук по случаю эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, была проведена "самая тяжелая операция с начала войны".