"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 1 травня

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 1 травня. Сьогодні вирушає чотири поїзди.
Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".
Зокрема, курсуватимуть такі поїзди:
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- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Україна зажадала від РФ гумкоридору з "Азовсталі" в Маріуполі
В укриттях на території заводу "Азовсталь" ховаються від російського обстрілу близько 1000 мирних жителів. Для їхньої евакуації Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор. Про це заявила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Також додамо, за 15 квітня було евакуйовано 2864 особи. Зокрема, багато людей виїхало власним транспортом з Маріуполя та Бердянська.