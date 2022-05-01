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"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов на 1 мая

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 06:45
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Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 1 мая. Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"
Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 1 мая. Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 1 мая. Сегодня отправляется четыре поезда.

Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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В частности, будут курсировать следующие поезда:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Украина потребовала от РФ гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе

В укрытиях на территории завода "Азовсталь" прячутся от российских обстрелов около 1000 мирных жителей. Для их эвакуации Украина требует от России открыть гуманитарный коридор. Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также добавим, за 15 апреля, было эвакуировано 2864 человека. В частности, много людей выехало на собственном транспорте из Мариуполя и Бердянска.

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