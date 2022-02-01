Україна відклала ратифікацію угоди з ЄС про "відкрите небо"

Набуття чинності угоди відклали щонайменше до весни

Це пов'язано із затримкою процедури ратифікації угоди/Колаж: "Сьогодні"

Набуття чинності угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом відкладається щонайменше до березня 2022 року. Це пов'язано із затримкою процедури його ратифікації.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

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"Міністерством проводиться робота щодо ратифікації Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Проєкт закону очікує передачі на розгляд Верховної Ради України", — зазначено в повідомленні.

Зазначається, що для практичної імплементації положень договору Мінінфраструктури формує склад української частини спільного комітету з питань роботи представників України та ЄС над реалізацією угоди. З європейською стороною вже погоджено дорожню карту з імплементації угоди.

"Для Міністерства принциповим є налагодження діалогу з авіавиробниками, експлуатантами, авіаперевізниками у цьому питанні, щоб усі учасники ринку якнайшвидше відчули переваги угоди з ЄС", – наголосив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Що означає угода про "відкрите небо" для України?

Як заявили в ЄС, після підписання угоди про"відкрите небо" в Україні мають з'явитися нові лоукостер-авіалінії, а також зрости рівень розвитку туризму країни.

Також угода зможе полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, а ціни на квитки зменшаться.

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Варто зазначити, що Україна та ЄС підписали угоду про "відкрите небо" 12 жовтня 2021 року.

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