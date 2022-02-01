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Украина отложила ратификацию соглашения с ЕС об "открытом небе"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 00:44
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Вступление в силу соглашения отложили как минимум до весны
Это связано с задержкой процедуры ратификации соглашения/Коллаж: "Сегодня"
Это связано с задержкой процедуры ратификации соглашения/Коллаж: "Сегодня"

Вступление в силу соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом откладывается, по меньшей мере, до марта 2022 года. Это связано с задержкой процедуры его ратификации.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины

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"Министерством проводится работа по ратификации Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Проект закона ожидает передачи на рассмотрение Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для практической имплементации положений договора Мининфраструктуры формирует состав украинской части совместного комитета по работе представителей Украины и ЕС над реализацией соглашения. С европейской стороной уже согласована дорожная карта по имплементации соглашения.

"Для Министерства принципиально налаживание диалога с авиапроизводителями, эксплуатантами, авиаперевозчиками в этом вопросе, чтобы все участники рынка как можно быстрее ощутили преимущества соглашения с ЕС", — подчеркнул глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Что означает соглашение об "открытом небе" для Украины?

Как заявили в ЕС, после подписания соглашения об "открытом небе" в Украине должны появиться новые лоукостер-авиалинии, а также возрасти уровень развития туризма страны.

Также соглашение облегчит открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, а цены на билеты уменьшатся.

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Следует отметить, что Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе" 12 октября 2021 года.

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