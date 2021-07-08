Працює на зеленої енергії. Китай запустив перший в світі підвісний поїзд зі скляною підлогою

Потяг розвиває швидкість, як поїзди метро. Пасажири перебувають у салоні з кутом огляду 270 градусів

Підвісний поїзд використовує зелену енергію / Фото: CNN

Перший в світі підвісний поїзд зі скляною підлогою запустили в Китаї – в столиці провінції Сичуань місті Ченду. Потяг Dayi Air Rail Project працює на відновлюваної енергії та може розганятися до 80 кілометрів на годину – це рівно стільки ж, скільки у поїздів метро. В салон одночасно можуть поміститися 120 пасажирів, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Поїзд має вагу близько 2,5 тонни, що на 0,5 тонни менше, ніж вага традиційних поїздів. Як джерело енергії використовуються літієві батареї, що заряджаються зеленою електрикою.

Реклама

Вікна у вагонах і прозора підлога гарантують масу вражень від подорожі. Стеля потяга не прозора. Загалом кут огляду 270 градусів.

Наразі у поїзда чотири зупинки: Дайї, Гуанхуа, Суцзячжень і Анрен. Маршрут становить 11,5 км.

Очікується, що такий підвісний поїзд стане не тільки ще одним видом громадського транспорту, але і визначною туристичною пам'яткою.

Реклама

Нагадаємо, раніше Китай відкрив перший центр торгівлі зеленими технологіями. Національний проєкт запустили у промисловій провінції Чжецзян. Він повинен допомогти розвитку зеленої енергетики.