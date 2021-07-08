Работает на зеленой энергии. Китай запустил первый в мире подвесной поезд со стеклянным полом

Состав развивает скорость, как поезда метро. Пассажиры в салоне получают обзор с углом 270 градусов

Подвесной поезд использует зеленую энергию / Фото: CNN

Первый в мире подвесной поезд со стеклянным полом запустили в Китае – в столице провинции Сычуань городе Чэнду. Поезд Dayi Air Rail Project работает на возобновляемой энергии и может разгоняться до 80 километров в час – это ровно столько же, сколько у поездов метро. В салон одновременно могут поместиться 120 пассажиров, говорится в сюжете "Сегодня".

Поезд весит около 2,5 тонны, что на 0,5 тонны меньше, чем вес традиционных поездов. В качестве источника энергии используются литиевые батареи, которые заряжаются зеленым электричеством.

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Окна в вагонах и прозрачный пол гарантируют массу впечатлений от путешествия. Потолок состава не прозрачный. В целом угол обзора составляет 270 градусов.

В настоящее время у поезда четыре остановки: Дайи, Гуанхуа, Суцзячжэнь и Анрен. Маршрут составляет 11,5 км.

Ожидается, что такой подвесной поезд станет не только еще одним видом общественного транспорта, но и туристической достопримечательностью.

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Напомним, ранее Китай открыл первый центр торговли зелеными технологиями. Национальный проект запустили в промышленной провинции Чжэцзян. Он должен помочь развитию зеленой энергетики.