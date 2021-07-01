Порушень на 132 мільйони: в Україні почали карати перевантажені фури

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за перші 9 днів роботи WiM-станцій – систем вмонтованих в дорожнє полотно і визначаючих перевантаження далекобійних фур, виявили 3849 порушень. Станцiї почали роботу в Українi з 16 червня.

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Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на Мiнтранс i Укртрансбезпеку.

Найбільше порушень зафіксували на автодорозі М 22 "Полтава – Олександрія" біля села Підгорівка, на другому місці ділянка траси Н 23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу села Бережинка. Там зафіксували 583 порушення. А на третьому – автомобільна дорога М 07 "Київ – Ковель – Ягодин" біля села Загальці – 566 порушень.

Зазначимо, що наразі станції працюють у тестовому режимі. Але оцінити їх ефективність можна вже б зараз. Якби штрафи виписувалися власникам фур протягом перших 9 пробних днів, то порушення обійшлися б їм в 131 801 000 гривень.

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До осені автоматична система контролю буде надсилати порушникам ознайомчі повідомлення, але штрафи не начислятиме. Проте вже з вересня планується повноцінне введення системи в експлуатацію.

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Каратимуть не лише водіїв, а і компанію, яка здійснює перевезення. Їх штрафуватимуть в діапазоні від 8 500 до 51 000 грн.

Нагадаємо, що перенавантажені фури псують асфальт, особливо влітку, коли він сильно розігрівається. Тому по всій країні наразi встановлено майже півсотні комплексів "Зважування в русі" (Weigh-in-Motion). Це система датчиків, які на ходу зчитують вагу, габарити та номерний знак транспортного засобу і передають інформацію до бази даних.

Раніше ми повідомляли, що в ході реалізації програми "Велике будівництво" в 2020 році вже було встановлено 39 комплексів "Зважування в русі" . А в 2021 році планується побудувати ще 66 таких пунктів автоматичного контролю ваги транспортних засобів.

Нагадаємо, що раніше був зафіксований рекордний штраф – у Києві водія фури оштрафували на 6,5 тис. євро за перевантаження.