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На дорогах "Великого будівництва" встановлять 66 систем "Зважування-в-русі": де вони з'являться

15 березня, 16:53

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Перевантажені фури наносять 90% збитку дорогах

В ході реалізації програми "Велике будівництво" в 2020 році вже було встановлено 39 комплексів "Зважування в русі" . А в 2021 році планується побудувати ще 66 таких пунктів автоматичного контролю ваги транспортних засобів.

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Великий будівництва".

Наразі установка такого комплексу проходить в Дніпропетровській області на км 186 + 237 дороги М-04 недалеко від транспортної розв'язки, що веде в місто Кам'янське.

До кінця року в області планують встановити ще три таких комплекси: один на трасі Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка і ще два – на Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя.

Розташування вже встановлених в Україні комплексів і плани з їхньої установки на 2021 рік можна побачити на мапі.

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"Обладнання майданчика зважування-в-русі монтується на всій ширині дороги та вимірює навантаження на кожну вісь автомобіля щонайменше тричі, – йдеться у повідомленні. – Високоточне обладнання працює при температурі повітря від -30°С до +40°С, його компоненти захищені від перенапруг, а також дощу і снігу. Номерний знак, габаритні розміри, загальна маса, кількість осей, швидкість руху, тощо визначаються автоматично".

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Необхідність установки подібних комплексів пояснюється тим, що вантажні автомобілі, які не дотримуються встановлених вагових норм, наносять 90% шкоди дорогам, хоча кількість самих вантажівок не перевищує 10% від загального транспортного потоку. У підсумку за ремонт доріг, зруйнованих перевантаженими автомобілями, доводиться розплачуватися всім українцям.

Як говориться в описі системи "Зважування-в-русі", перевищення вагових норм лише на 25% збільшує руйнівний вплив на дорогу в три рази, що відповідає транспортному потоку із 70 500 легкових автомобілів.

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Перші комплекси габаритно-вагового контролю Weight-in-Motion (WiM) запрацювали на дорогах восени-2019 .

Нагадаємо, нещодавно заступник глави Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в ході нової програми "Велика реставрація" об'єкти культурної спадщини будуть відновлюватися комплексно, включаючи будівництво та ремонт під'їзних доріг.

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